“Ha senso continuare in questo modo? Con un sistema di gioco che non può funzionare se non in contropiede?”. Sono i dubbi che pone Carlo Brandaleone nell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, riferendosi al modulo e agli interpreti scelti da Corini per la sfida del ‘Ferraris’.

Una sconfitta arrivata soprattutto in mezzo al campo, analizza il quotidiano, dove un Henderson schierato più avanti ha lasciato soli Segre e Gomes.

La reazione (più nervosa che tecnica) nel finale non ha aiutato. E allora la Serie A sembra un “traguardo difficile adesso”, si legge, soprattutto dopo così tante partite senza personalità e senza proporre un sistema di gioco chiaro.

