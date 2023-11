MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

49′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO

48′ p.t. – Una serie di rimpalli e per poco Lucioni non dà l’assist, di testa, a Brunori, che sarebbe stato tutto solo davanti al portiere della Samp: la palla è leggermente lunga.

45′ p.t. – Tre minuti di recupero.

44′ p.t. – GOL DELLA SAMPDORIA. Pigliacelli para il rigore a Borini, ma la respinta è centrale e l’attaccante della Samp riesce subito a correggere in rete.

41′ p.t. – Calcio di rigore per la Sampdoria: palla vagante in area che Lucioni prova a rinviare, ma finisce per calciare il piede di Esposito, che si era inserito prima di lui.

39′ p.t. – Il Palermo spreca un contropiede molto interessante: Di Francesco non vede i compagni in superiorità numerica sulla destra e serve Brunori sulla fascia, che era in fuorigioco.

33′ p.t. – Ecco il Palermo, che trova le prime due occasioni del match nel giro di un minuto. Prima con il colpo di testa su corner di Ceccaroni, salvato quasi sulla linea da Depaoli, poi il tiro di Insigne dall’altezza del dischetto, che viene bloccato ancora da Depaoli.

29′ p.t. – I padroni di casa provano molto il tiro da fuori: lo fa ora Vieira, forte sul primo palo, ma la palla finisce fuori (e Pigliacelli era in traiettoria).

28′ p.t. – Cala un po’ la Samp, partita molto forte, e il Palermo prova ad approfittarne alzando il ritmo.

25′ p.t. – Prima potenziale occasione per il Palermo, ma Di Francesco non la sfrutta. Il numero 17 rosa si ritrova il pallone in area, dopo un corner battuto da Henderson, ma schiaccia troppo il tiro e la palla finisce fuori.

23′ p.t. – Ammonito Nedelcearu per proteste dalla panchina rosa.

19′ p.t. – Altre chance per la Sampdoria, brava a ripartire dopo un corner dei rosa. Prima arriva al tiro con Esposito dal limite dell’area e poi, dopo la respinta di Pigliacelli, ci prova a botta sicura Verre, che però colpisce proprio il portiere rosanero (e l’arbitro segnala anche fuorigioco perché c’era Borini in traiettoria).

16′ p.t. – Gran cross di esterno di Esposito, che per poco non trova Kasami in area.

14′ p.t. – Palermo che fatica a trovare buone trame offensive: i centrali tengono molto il pallone e non riescono a servire Gomes al centro, che è chiuso bene dai blucerchiati.

11′ p.t. – Verre perde palla e stende Segre che era pronto a ripartire: ammonito il trequartista della Samp.

9′ p.t. – Ci prova ancora la Samp, con il tiro forte ma un po’ centrale di Vieira dall’interno dell’area: Pigliacelli riesce a respingere.

5′ p.t. – Il Palermo viene chiuso al centro e cerca spunti sulle fasce, cercando a corsa di Lund a sinistra e di Insigne a destra, ma la Samp riesce a coprire bene.

3′ p.t. – Clamoroso palo da almeno 25 metri di Kasami. Il centrocampista della Samp vince un rimpallo con Segre sulla trequarti e col sinistro prova il tiro a giro che colpisce il palo interno, ma la palla non entra.

ORE 16.17 – INIZIA LA PARTITA. Primo pallone controllato dal Palermo, che attacca da destra verso sinistra.

ORE 16.15 – Minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Toscana.

ORE 16.13 – Entrano le squadre in campo.

ORE 16.12 – Sampdoria col completino di casa: maglietta blucerchiata e pantaloncini bianchi; Palermo con quello di trasferta nero e magenta.

ORE 16.00 – I giocatori di Sampdoria e Palermo sono negli spogliatoi: a breve l’ingresso in campo.

ORE 15.50 – Ci sono anche gli ex portieri rosa Stefano Sorrentino e Alberto Pelagotti a guardare il match.

ORE 15.40 – Tantissimo entusiasmo dai tifosi rosanero (più di 1.400 al ‘Ferraris’) per i loro giocatori.

ORE 15.35 – Squadre in campo per il riscaldamento.

ORE 15.25 – Nel pre-partita di Sky Sport sono intervenuti i due tecnici. “Abbiamo perso punti per leggerezze, ma oggi non guardiamo ai numeri, ma a quello che succederà sul campo” ha detto Pirlo. “Vogliamo fare subito una grande prestazione, dopo che veniamo da una sconfitta” ha detto invece Corini.

Il Palermo deve riscattare la brutta sconfitta contro il Lecco e affronta la Sampdoria, una squadra in crisi di risultati e con il morale basso. A partire dalle ore 16.15, la diretta testuale del match su Stadionews.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 16.15)

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Stankovic; 23 Depaoli, 87 Ghilardi, 33 Gonzalez, 21 Giordano; 4 Vieira, 28 Yepes, 14 Kasami; 10 Verre (cap.); 16 Borini, 7 Esposito.

A disposizione: 22 Ravaglia, 5 Askildsen, 6 Panada, 8 Ricci, 9 De Luca, 13 Conti, 20 La Gumina, 32 Girelli, 35 Buyla, 37 Langella, 40 Stojanovic, 77 Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Doveri (Roma 1).

Assistenti: Bindoni (Venezia) – Niedda (Ozieri).

Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi).

VAR: Mazzoleni (Bergamo).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

