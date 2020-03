“Miccoli, la prima tripletta non si scorda mai”. Questo il titolo dello spazio amarcord rosanero sulle pagine sportive del Giornale di Sicilia, che oltre a riportare le parole di Lancini al sito ufficiale ricorda una delle migliori prestazioni del numero 10, contro il Bologna, il 27 marzo 2010.

Benedetto Giardina sottolinea come quella sia la prima tripletta non solo con il Palermo (in totale 4), ma anche della sua carriera in Serie A: “Miccoli non ha mai tenuto i tifosi del Palermo a digiuno di reti, nelle sue 179 partite in maglia rosanero, ma dieci anni fa riuscì ad andare a segno per tre volte nella stessa partita, cosa che mai prima d’allora gli era riuscita”.







Una partita con tanti rosa assenti (tra infortuni e squalifiche), ma che Miccoli risolse, permettendo ai rosa di continuare a rincorrere il quarto posto: un destro secco tra le gambe di Viviano, un rigore per rispondere al pareggio e un sinistro sul primo palo nella ripresa.

LEGGI ANCHE

SPADAFORA: “DIFFICILE CHE SI RIPARTA IL 3 MAGGIO”

L’APPELLO DEL CAPO ULTRAS DELL’ATALANTA

DIACONALE: “E LOTITO SAREBBE L’EGOISTA??”