“Mirri e Di Piazza ora trattano”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per riportare le ultime novità in casa Palermo dopo il Consiglio d’amministrazione, terminato in un clima più disteso e con un sostanziale nulla di fatto, pur con la conferma che Italplaza (la società di Di Piazza che detiene formalmente il 40% delle quote dell’italo-americano) è disposta a cedere.

Come riportato da Benedetto Giardina, Mirri ha dunque iniziato a sondare il terreno per potere avere in mano l’intero pacchetto azionario di Hera Hora, ma dovrà fare i conti con le richiesta del socio, con una base che sarebbe comunque superiore ai 2,7 milioni immessi sinora dallo stesso Di Piazza. I due soci sono in fase di studio, anche perché all’orizzonte non ci sarebbero offerte da parte di nuovi investitori e l’ex vicepresidente non sembra avere fretta.







Sul fronte centro sportivo, Di Piazza ha invece chiesto e ottenuto una settimana di tempo per decidere se partecipare o meno al progetto del centro sportivo (per il quale è in pole un’area a Torretta ma sono state chieste informazioni anche per un terreno a Piana degli Albanesi). Spazio anche alle parole di Crivello, al daspo emesso per 14 tifosi palermitani e le ultime sull’allenatore, con la netta presa di posizione della Juve Stabia in merito al possibile arrivo di Fabio Caserta.

