“Mirri, Ferrero, i cinesi: caccia al titolo sportivo”. Qualcuno già si muove da tempo in vista di eventuale ripartenza dalla Serie D e il Giornale di Sicilia fa il punto su chi concretamente potrebbe presentarsi dal sindaco Leoluca Orlando, chiamato a valutare tutte le proposte e scegliere chi dovrà ereditare la tradizione sportiva dei rosanero.

PALERMO A RISCHIO LIQUIDAZIONE

Come riportato da Benedetto Giardina, il sindaco (che oggi parlerà del Palermo in conferenza stampa) ha già in programma un incontro/consultazione con Dario Mirri, che oltre ad aver versato 2,8 milioni per gli stipendi in cambio di 4 anni di pubblicità è uno dei soggetti che valuta con interesse un intervento nel nuovo Palermo, avvalendosi della collaborazione di Sagramola e di Maiolini di Banca Igea per creare una cordata, che sembrerebbe slegata da Preziosi dopo il tentativo di acquisizione recentemente andato a vuoto. Da non sottovalutare anche i rapporti tra Sagramola e Micciché, fronte Banca Intesa.

Mirri però non è il solo ad essere interessato: ci sarebbe già stato il primo contatto fra Orlando e Massimo Ferrero (proprietario della Sampdoria), legato a Palermo ma che avrebbe la concorrenza non solo del titolare della Damir ma anche di potenziali acquirenti stranieri, tra cui anche i cinesi sulla base dei rapporti commerciali extra calcistici sviluppati anche grazie alla visita di Xi Jinping. E un operatore finanziario sarebbe già al lavoro come intermediario al fine di presentare una manifestazione di interesse.

