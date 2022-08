MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Stasera a Torino il Palermo ritrova il profumo della Serie A“. Il club rosanero affronta il Torino in Coppa Italia in quello che può essere considerato una sorta di giorno zero per il City Group, che ha anche virato fortemente su Corini per la scelta dell’allenatore.

Carlo Brandaleone de Il Giornale di Sicilia sottolinea che la differenza tecnica e di esperienza tra le due squadre è enorme, ma ciò non ha fermato molti tifosi rosanero dal seguire la squadra all’Olimpico di Torino. E ad affrontare il Palermo ci sarà una compagine granata certamente non al top, falcidiata dagli infortuni e con diversi calciatori importanti in meno rispetto alla scorsa stagione (non ancora sostituiti).

Tra le pagine del quotidiano presenti anche le dichiarazioni pre partita di Di Benedetto e un riassunto sui risultati di Coppa Italia.

LEGGI ANCHE

PALERMO, I CONVOCATI PER IL MATCH CONTRO IL TORINO

PALERMO, TRIENNALE PER DEVETAK