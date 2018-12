“Palermo british? No”. Questo il titolo secco dedicato dal Giornale di Sicilia ai temi societari in casa rosanero, vicenda che ieri si è arricchita di un vertice societario e due comunicati, uno di Sport Capital Group e uno dell’advisor Financial Innovations team.

PALERMO, UNA BANDIERA CHE DIVENTA SIMBOLO D’AMORE E DI UNITÀ

Benedetto Giardina riporta con una punta di sarcasmo le ultime rivelazioni: “S’è sentito vedovo prima del funerale. Zamparini è ancora proprietario del Palermo e lo sarà fino al 30 dicembre. Il tanto sbandierato atto notarile non era altro che un preliminare. Sport capital Group non necessariamente coinvolta nell’operazione? Come no è solo l’acquirente; anzi aspirante, perché ancora non è in grado di completare la transazione e ha due settimane per riuscirci”.

Ma oltre ai comunicati, al ruolo di Treacy e della società Pelican e al resoconto del vertice societario allo stadio, il quotidiano analizza anche la situazione legata ad Alyssa, ottenendo un dato importante: stando al bilancio rosanero al 30 giugno 2018, la holding lussemburghese riferibile a Zamparini ufficialmente ha versato sì 17 milioni al Palermo portando il proprio debito a 22,8 milioni dei 40 iniziali, ma i “soldi veri” sarebbero solo 4 milioni (cioè la prima tranche): gli altri 13 sarebbero solo frutto di spostamenti di debiti pregressi tra varie società di area “zampariniana” o a lui riconducibili.

Il riferimento è all’accollo di un debito di 7,5 milioni verso gli svizzeri di STD Societè de Trading et Distribution (società che ha Zamparini e la moglie come consiglieri), relativo alla transazione Pencil Hill – Dybala. E poi ci sono 5,7 milioni di euro compensati con operazioni di finanziamento dai soci, con Alyssa che così facendo si è accollata altri debiti del Palermo. Come farà ora a saldare? L’unica ipotesi intravista dal quotidiano sembra essere il rientro di Mepal sotto la proprietà del Palermo attraverso gli inglesi.