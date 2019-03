Nemmeno la pioggia e il brutto tempo hanno scoraggiato i tifosi del Palermo che sono accorsi al Barbera per sostenere la squadra in occasione dell’allenamento a porte aperte. Allo stadio c’erano 2500 persone che hanno incitato gli uomini di Stellone in vista delle due difficili trasferte a Cosenza e Pescara.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come era da 8 mesi che i rosa non si allenavano a porte aperte e questa volta erano di più i tifosi accorsi. In tribuna spicca la presenza di Daniela De Angeli, che ha seguito l’allenamento per poi tornare negli uffici per incontrare Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Roma e braccio destro di Follieri, anche se la sua presenza non sarebbe collegta alla cessione societaria.

A bordo campo, invece, c’era Rino Foschi, che ha seguito tutto l’allenamento e anche lui ha incontrato Lucchesi. La squadra potrà contare sull’apporto dei tifosi anche a Cosenza, dove un buon numero partirà per la trasferta nella vicina città calabra.

Dopo le due partite fuori casa, il pubblico rosanero è pronto a riempire il Barbera per il big match contro il Verona, in programma giorno 8 aprile, alle ore 21.00.

