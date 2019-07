È Zurich Capital Funds il fondo emiratino con sede a Londra interessato al Palermo. A dare la notizia è Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge entro le ore 20 il gruppo arabo dovrebbe presentare la proposta al sindaco Orlando.

Il business plan prevede un investimento di almeno 10 milioni con la possibilità di arrivare a 15 per il triennio e un progetto per la cittadella dello sport. Zurich, al suono della campana, dovrà competere con Dario Mirri, Tony Di Piazza e Massimo Ferrero per il nuovo Palermo.

Tutti i protagonisti, inoltre, sarebbero pronti a presentare l’assegno da un milione di euro richiesto dalla Figc come garanzia. Ferrero dovrebbe essere a Palermo in giornata, al contrario dei dirigenti del fondo arabo, e potrebbe portare la sua proposta brevi manu. Nel progetto del patron della Samp, c’è Giorgio Perinetti come direttore sportivo.

Anche Mirri ha già sondato i primi nomi per la poltrona di d.s.: Antonello Laneri, ex dirigente di Akragas e Siracusa, e Renzo Castagnini, già al seguito di Sagramola al tempo di Vicenza e Brescia.

