“Palermo, difesa al completo. Cinque uomini per tre maglie”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare dei rosanero e (oltre alle notizie di campo – Saraniti tornato in gruppo – e in attesa di sapere se la partita con il Foggia sarà rinviata – scenario probabile) a tenere banco sono le gerarchie in difesa.

Benedetto Giardina sottolinea come con la “promozione” di Filippi a capo allenatore, il cambio di modulo e il recupero di alcuni giocatori con la sosta forzata la concorrenza in difesa sia sempre più agguerrita, con cinque uomini in lotta per tre maglie.





A giocarsi il posto da titolare in difesa sono Accardi, Marconi, Palazzi, Peretti e Somma. E sin qui Filippi ha sempre ruotato gli uomini, con Palazzi unica costante. Il tutto in attesa di rivedere Lancini, che nelle ultime partite è stato convocato ma non ha messo piede in campo.

