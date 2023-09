MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo averci provato nelle scorse sessioni di calciomercato, il Palermo è riuscito ad aumentare il numero di giocatori di alto livello a disposizione. Corini lo aveva chiesto e alla fine è riuscito ad ottenere i 22 titolari.

Il tecnico adesso ha “due giocatori per ruolo in qualsiasi zona di campo”, scrive il ‘Giornale di Sicilia’. Il quotidiano sottolinea però che in tre potrebbero essere fuori da queste rotazioni, ovvero Brunori, Lucioni e Pigliacelli.

I loro casi sono legati al fatto che “mancano garanzie da parte dei sostituti” – Soleri, Nedelcearu e Desplanches – soprattutto per quanto riguarda la personalità e il carisma.

