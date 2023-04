MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Gli infortuni di Elia e Di Mariano, seppur temporalmente distanti tra loro, hanno creato un buco sulla fascia destra“. Si legge così sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove viene approfondito il tema delle importanti assenze che stanno costringendo Valente a un super lavoro.

Corini, per il rush finale della stagione, può fare affidamento sul solo Valente come esterno destro di ruolo. Il suo rendimento è stato alto per gran parte del campionato ma è normale che non possa sempre essere eccellente visto l’elevato dispendio di energie nel sistema di gioco rosanero (bisogna percorrere tutta la fascia).

Il tecnico, così, sta cercando alternative in organico e ha già provato un paio di soluzioni. Col Cosenza è stato schierato Segre a tutta fascia, una mossa che ha garantito buona copertura difensiva ma poca spinta in fase offensiva, soprattutto contro una squadra ben chiusa e raccolta in venti metri di campo.

L’alternativa è Masciangelo, schierato sulla fascia destra in una parte di gara a Venezia. Il numero 11 rosanero è un mancino naturale, non ha mai giocato in quella zona di campo ma secondo Corini si può adattare viste le ottime qualità tecniche.

