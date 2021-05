“Da riserva a titolare fisso”, scrive così Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia sul percorso di crescita di Roberto Floriano con l’arrivo di Giacomo Filippi sulla panchina del Palermo. Col nuovo tecnico rosanero, l’ex Foggia ha giocato dieci partite su undici da titolare, mentre, con Boscaglia, Floriano è stato schierato fra i titolari solo otto volte.

Con l’allenatore gelese, infatti, l’esterno ha giocato in media 42 minuti a partita. Con Filippi e, dunque, con il cambio di modulo, Floriano ha acquisito più importanza in squadra: sia come uomo di esperienza, che come giocatore fondamentale nel tridente rosanero.





L’unica gara in cui il classe ’86 è partito dalla panchina è stata quella contra la Vibonese, match giocato il 10 aprile. Contro la Juve Stabia, Floriano potrebbe già raggiungere un minutaggio superiore con il nuovo tecnico: con Filippi è stato in campo per 697 minuti, soltanto 49 in meno rispetto a quando sedeva Boscaglia sulla panchina del Palermo.

