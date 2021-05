Il Palermo avrà un solo risultato a disposizione contro la Juve Stabia nel secondo turno dei playoff. La squadra di Filippi dovrà giocare allo stadio “Romeo Menti” per vincere; una missione complicata, ma i precedenti dei campani in campionati tengono accesa la fiamma della speranza.

Come riportato da Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, il Palermo ha già vinto a Castellammare di Stabia (prima gioia in campionato) e i numeri dicono che nessuna tra le squadre rimaste in corsa per i playoff ha subito più sconfitte in casa rispetto alla Juve Stabia. Sono sette in totale le disfatte patite dalla squadra di Padalino al “Menti”.





Anche al primo turno, contro la Casertana, la Juve Stabia ha rischiato di perdere in casa, per poi pareggiare grazie a un rigore segnato negli ultimi minuti del match. Il Palermo, quindi, può sperare di fare l’impresa, anche perché al “Menti” ha già vinto in questo campionato (altri tempi e altre squadre).

La Juve Stabia ha perso in casa con Monopoli, Palermo, Ternana, Casertana, Avellino, Bari e Catanzaro. Tolta la squadra di Scienza, sono tutte avversarie che hanno staccato il pass per i playoff, se non promosse direttamente in Serie B.

