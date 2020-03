Il Palermo di questa stagione ha tanti giovani in rosa che in questo momento stanno sentendo in modo particolare l’emergenza Coronavirus. I giovani, infatti, sono lontani dalle proprie case, che in alcuni casi si trovano nelle zone più colpite del Paese.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che molti under rosanero sono alla prima esperienza lontano dalla loro città, anche se la compagnia sta aiutando in questo periodo. Chi viene da fuori, infatti, vive in gruppo.







Le famiglie di Rizzo Pinna e Kraja vivono rispettivamente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, e a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia; due delle zone più colpite dall’emergenza.

I giovani rosanero stanno dimostrando di essere “grandi”; c’è chi si cimenta con la cucina, chi legge e chi gioca alla PlayStation, senza dimenticarsi gli allenamenti casalinghi.

