GdS - "Palermo, i 'picciotti' hanno messo le tende"

“Hanno dovuto attendere, ma i palermitani stanno iniziando a prendersi il Palermo“. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza l’importanza che Andrea Accardi, Roberto Crivello e Andrea Saraniti abbiano per la squadra di Boscaglia.

Il tecnico rosanero, infatti, nelle ultime gare di campionato, ha sempre garantito il posto da titolare agli unici “picciotti” rimasti in rosa. Accardi e Crivello sono ormai i padroni delle fasce difensive laterali, mentre Saraniti ha saltato solo la gara contro la Casertana per squalifica.

La stagione, per i tre, non era partita nel migliore dei modi. Saraniti è stato molto criticato ed è finito in panchina dopo le prime due giornate; Crivello, tra infortuni e squalifiche, ha faticato all’inizio mentre Accardi ci ha messo tanto a convincere Boscaglia di poter essere utile alla causa, sia da centrale che sulla fascia destra.

Una bella storia di rivalsa per i palermitani, che però ora devono dimostrare di poter alzare il loro livello di prestazione. Saraniti deve “vedersela” con Lucca, giovane in rampa di lancio; Accardi dovrà continuare a fornire buone prove in vista del rientro di Almici mentre Crivello ha anche il compito di aiutare Corrado nel suo percorso di crescita.

