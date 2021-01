Palermo, Boscaglia costretto a cambiare: pronta la formazione numero 17

Roberto Boscaglia, contro la Cavese, è pronto a schierare la diciassettesima formazione diversa in altrettante partite. L’allenatore, infatti, deve far fronte all’assenza di Marconi per infortunio e, quando sembrava vicino ad aver trovato l’undici in grando di dare continuità, deve ancora mischiare le carte.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che in due si giocano il posto di Marconi. Dando per scontato che a destra giochi Accardi, a sinistra Crivello e che Somma sia confermato al centro, al fianco dell’ex Depor ci sarà uno tra Peretti e Lancini.

Lancini, al momento, sembra favorito sul giovane difensore, anche se contro il Bari ha accusato qualche problema fisico (poi superato). Con l’ex Brescia in campo, si potrebbe rivedere la difesa schierata contro la Vibonese. Boscaglia, però, rispetto a quella formazione, potrebbe fare qualche cambio già visto nell’ultima gara del 2020.

A Vibo Valentia, infatti, c’erano Broh e Lucca titolari, mentre contro la Cavese dovrebbe essere confermato Palazzi in cabina di regia, con Odjer e Luperini ai fianchi, e in attacco potrebbe trovar posto Saraniti, nonostante il magic moment del giovane ex Torino. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-3-3, almeno su questo Boscaglia sembra stia trovando continuità.

