“Il progetto giovani è al bivio”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la pagina sportiva dedicata alle vicende del Palermo e alle situazioni di mercato dei rosanero, che ora valutano se continuare o meno il piano di “rientro” per i giovani visti in Sicilia nella stagione giocata in Serie D, anche alla luce dei nuovi regolamenti sulle liste.

Benedetto Giardina sottolinea come “tra contratti non firmati e giocatori che si allenano altrove” i primi dubbi iniziano sorgere: il club vorrebbe portare avanti il piano ma non sempre questo in passato è stato garanzia di successo (Nessuna delle 4 promosse in questa stagione – e neanche il Bari – hanno preso premi di valorizzazione per i giovani). E per soddisfare le richieste di Boscaglia, che ha rimandato a domani il sopralluogo a Petralia, il Palermo potrebbe anche mollare la presa su alcuni dei giovani.





L’accordo c’è già (ma va formalizzato) con Doda, Silipo e Lucca: l’albanese è ancora in Liguria e dovrebbe firmare giovedì; Lucca si allena a Cosenza per recuperare la condizione prima del ritiro; mentre Silipo dovrebbe rientrare in settimana per le visite. Altri “under” in squadra? Al momento ci sono tredici elementi in organico e 10 posti disponibili, contando che Silipo sarà il “2001”: riportare in rosanero gli under significherebbe dimezzare lo spazio per gli over. Ed è anche per questo che Felici si è allontanato.

