Le parole di Gardini e “Il segnale della proprietà”, con l’a.d. Gigliani atteso in sede. Questi i titoli principali del Giornale di Sicilia nella (doppia) pagina sportiva dedicata al Palermo, che ieri ha accolto la stampa al campo di Boccadifalco e ha ribadito il sostegno a Corini, nonché la fiducia nel progetto tecnico.

Benedetto Giardina sottolinea come Gardini (che ha parlato ai giornalisti) abbia ribadito il pensiero della società: “Fiducia incrollabile – afferma Giardina – Non incondizionata, ma di certo nemmeno in discussione”. E allo stesso tempo la proprietà dà un’ulteriore segnale, con la visita in città di Diego Gigliani (amministratore delegato oltre che ‘director’ del City Football Group per quanto riguarda la supervisione delle squadre emergenti).

Nel frattempo la squadra continua ad allenarsi (ieri provata anche la difesa a tre, mentre sul fronte infermeria Mateju e Floriano sono da valutare). E nel caso dell’allenamento di ieri, la seduta è stata seguita attentamente da Gardini, Rinaudo e Zavagno, facendo quadrato intorno all’allenatore.

