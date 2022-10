MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo il segnale della proprietà, la proprietà stessa del Palermo scende in Sicilia.Lo farà con l’a.d. Diego Gigliani, atteso in città dove si fermerà per un paio di giorni. Giorni in cui si analizzerà da vicino il momento dei rosanero (anche se la posizione della società è stata già ribadita da Gardini, che ha confermato la fiducia nell’allenatore e nel progetto).

Il Giornale di Sicilia sottolinea come la visita di Gigliani – indicato come amministratore delegato in quanto capo della divisione del City Football Group che supervisiona le società “emergenti” – sia significativa: per lui è la prima in Sicilia dalla presentazione del City Football Group in estate (quest’ultima preceduta soltanto dalla presenza sugli spalti per la finale playoff al Barbera). Ovviamente Gigliani era presente a Manchester nei giorni del ritiro rosanero all’Etihad Campus, ma adesso la situazione richiede una presenza “ad hoc” anche a Palermo.

A testimonianza del momento delicato – e della volontà della proprietà di sottolineare la sua presenza e vicinanza – è anche il ritorno in città di Luciano Zavagno, che ha seguito l’intero allenamento di ieri al fianco di Gardini e Rinaudo. Una scena simile a quella vissuta ad agosto, quando per il primo allenamento di Corini si era presentato Brian Marwood.

