“Palermo, la resurrezione passa dal Pisa”. Con questo titolo il Giornale di Sicilia introduce la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero e ai temi del match contro la formazione toscana. Una sfida resa ancor più cruciale dal cammino sin qui complicato della squadra allenata da Eugenio Corini.

Lo sottolinea anche Carlo Brandaleone, che nella sua introduzione al match esordisce così: “E adesso vediamo se è davvero tutto da rifare. Se a Terni, il Palermo ha toccato il fondo e se Eugenio Corini ha le idee e il carisma per invertire una rotta che punta dritto sui scogli della Serie C. Suona strano dopo solo otto giornate definire una partita ‘disperata’ ma in un campionato tanto livellato la situazione non suggerisce altri aggettivi”. Sul fronte formazione il quotidiano non prevede grosse rivoluzioni, pronosticando solo l’esclusione di Saric a vantaggio di Broh (“anche se mai come in questi casi la sorpresa è in agguato”, aggiunge Brandaleone).

Benedetto Giardina riporta invece le parole della vigilia dei due allenatori e le varie notizie, tra cui il quadro delle giornate di campionato nel mese di dicembre. Uno spazio a parte viene dedicato anche ad Andrea Accardi, alla prima convocazione stagionale in Serie B (e dunque alla prima partita a referto nel campionato cadetto a distanza di tre anni dalla fine del vecchio Palermo) dopo un lungo calvario per problemi fisici ma anche alcune esclusioni al suo rientro. Lui che è l’unico giocatore “superstite” di quella squadra e di quel club.

