“Non farti venire il mal di trasferta”. Questo il titolo e l’esortazione sulle pagine del Giornale di Sicilia, rivolto al Palermo che a Foggia cerca la prima vittoria in campionato ma anche di evitare la quinta partita esterna consecutiva senza vittorie (al momento due pari e due sconfitte in questa striscia aperta).

Come sottolineato nella propria analisi da Benedetto Giardina, finora i segnali non sono stati molto confortanti, anzi a Salerno senza il fuorigioco di Bocalon il Palermo sarebbe incappato in una sconfitta. Restano l’amarezza del match di Frosinone, le modeste trasferte di Cagliari (dove ha segnato Nestorovski) e di Salerno appunto e poi le prestazioni, con i rosa che nelle ultime 4 gare esterne hanno segnato un solo gol su azione.

Adesso Foggia, un campo davvero critico per sbloccarsi nuovamente in trasferta e per evitare che il Palermo cada nuovamente il mal di trasferta e che la situazione passi dall’essere non ancora critica a preoccupante. “La mannaia incombe, i sintomi si manifestano evidenti e chiari. La diagnosi è ormai fatta, manca solo un esame per confermala in toto. E uscire indenni dallo Zaccheria sarebbe già un passo importante”, chiosa Giardina.

Già ma con quale formazione? Se a centrocampo si va verso la prima da titolare di Haas al posto di Murawski (riporta Mazzola), Tedino sembra pronto a schierare un 3-4-2-1 e a prendersi un rischio in difesa, dando una chance a Pirrello anziché a Szyminski al fianco di Bellusci, vista l’assenza di Struna.

