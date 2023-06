MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un campionato complicato ed equilibrato, anche l’anno prossimo. Il ‘Giornale di Sicilia’ analizza la griglia completa della prossima Serie B, dopo la promozione del Lecco (un po’ a sorpresa) sul Foggia, e prevede una stagione simile a quella appena conclusa.

Tante saranno le squadre che punteranno in alto, a partire dalle ultime scese in campo: il Bari, ma anche il Parma e il Sudtirol. Ci proverà anche la Samp con Radrizzani, pronto ad investire dopo aver venduto il Leeds.

E il Palermo? “Tutto questo deve indurre i rosa a studiare bene ogni mossa per mettere in piedi una squadra forte, esperta e completa in ogni reparto” scrive il quotidiano: il Palermo dovrà cominciare a spingere sul mercato, dunque, per poter davvero sognare.

