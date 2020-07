La lista degli allenatori che si potrebbero sedere sulla panchina del Palermo si fa sempre più corta. Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, e come anticipato da Stadionews, Roberto Boscaglia non sarà il prossimo tecnico rosanero.

Boscaglia, infatti, non scende in Serie C con un solo anno di contratto a disposizione e la Virtus Entella ha iniziato a trattare con lui per il prolungamento dell’accordo, che è in scadenza nel 2021.





Lo stesso discorso si può fare per Giuseppe Scienza, che ha già firmato col Monopoli fino al 2022. Due papabili allenatori per la panchina rosanero sono “saltati” nel giro di qualche ora. Dovrebbe essere un “no” anche per Fabio Caserta, che aveva in programma un incontro col Palermo mai andato in porto.

Chi rimane allora? Pecchia ha mostrato titubanze, mentre un’opzione più solida è rappresentata da Giuseppe Raffaele. L’altro nome è quello di Fabio Grosso, che è stato contattato dalla società.

