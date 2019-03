“Doveva essere una passeggiata di salute ma nonostante il punteggio non lo è stata“. Così scrive Carlo Brandaleone sulle pagine del Giornale di Sicilia per commentare la vittoria del Palermo contro il Carpi, arrivata con un punteggio di 4 – 1 ma che nasconde una fase di sofferenza, soprattutto nel secondo tempo.

Il risultato, infatti, non è la fotografia di una partita che ha visto gli uomini di Stellone dominare i primi 30 minuti di gioco ma anche una ripresa in cui il Carpi ha reagito con orgoglio, segnando il gol del 2 – 1 e andando vicino alla rete del pari. Poi le due espulsioni hanno spianato la strada ai rosa, che sono stati bravi a sfruttare la doppia superiorità numerica.

“La paura è sparita dalle facce dei rosa e dei suoi tifosi e nei minuti finali una vittoria sofferta ha assunto le sembianze di un trionfo – si legge sulle pagine del GdS – . Puscas ha colto il giusto premio per una partita intensa e Nestorovski, con il secondo gol della giornata, s’è messo alle spalle gli errori di Venezia”.

Ora la pausa per le Nazionali, poi testa al Cosenza, partita che precede il trittico terribile e decisivo per il campionato. Il Brescia ha riposato e i rosa si sono rifatti sotto in classifica: la distanza dalla capolista è di un solo punto.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PALERMO – CARPI, GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

STELLONE: “ABBIAMO AVUTO PAURA DI ROVINARE TUTTO”