“Palermo, sprint fra Follieri e gli americani. Oggi il verdetto?”. Questo il titolo del Giornale di Sicilia che ripercorre gli ultimi relativi alla tormentata cessione societaria e al possibile arriva di nuovi acquirenti, con una corsa a due per subentrare a Sport Capital Group che potrebbe subire un’accelerazione già nella giornata di oggi (secondo il quotidiano).

MONASTRA: “FOLLIERI E GLI AMERICANI, UNA POLTRONA PER DUE”

Come riportato da Benedetto Giardina, intanto, Zamparini pressa gli inglesi e prepara un incontro con Emanuele Facile, intimando di cedere senza provare plusvalenze dopo la cessione “a 10 euro”e chiedendo garanzie sul nuovo acquirente. E nella mattinata di oggi (nonostante Facile provi a rassicurare che gli impegni saranno rispettati) potrebbe arrivare il primo verdetto da dentro o fuori: in caso di effettiva inadempienza, l’ex patron chiederebbe di invalidare il passaggio di proprietà.

Intanto la corsa a due tra Follieri e gli americani entra nel vivo: l’imprenditore pugliese avrebbe raggiunto un’intesa formale con Facile (ma senza firmare alcun contratto) per poi compiere una toccata e fuga a Palermo, incontrando anche la stampa prima di ripartire per Milano. Ma nel frattempo gli americani (dalle basi finanziarie molto solide), invece, sarebbero in contatto diretto con la capogruppo Sport capital Group Plc e con John Treacy: la trattativa sarebbe ben avviata e sarebbe pronti a valutare la situazione societaria e le necessità finanziarie a breve termine.

E mentre club e squadra attendono fondi in tempi brevissimi, le istituzioni sono sempre più all’erta sulla vicenda: ieri a Palermo è sbarcato il dg di Lega Serie B (ed ex dirigente rosanero) Pedrelli, mentre il presidente Aic Damiano Tommasi ha incontrato nel ritiro romano una delegazione della formazione rosanero, che si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro il Perugia, rinfrancata anche dall’affetto ricevuto negli ultimi giorni e al momento della partenza.

