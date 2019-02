L’imprenditore pugliese Raffaello Follieri ha contattato l’a.d. del Palermo Emanuele Facile, questo è un dato di fatto. Ma passi avanti concreti nella trattativa ancora non ce ne sono, o per lo meno non si conoscono. Uno ribadisce la sua disponibilità a comprare, l’altro conferma di essere interessato a ricevere proposte di vendita. Uno vorrebbe vedere i soldi, l’altro vorrebbe vedere le carte, cioè i bilanci. Insomma, la telenovela continua.

Sarebbe tutto normale, una partita a scacchi tra imprenditori, se non ci fossero scadenze temporali pressanti. Bisogna pagare gli stipendi entro pochi giorni, bisogna rassicurare Figc e Lega sulle garanzie della nuova proprietà, bisogna dare risposte ai numerosi creditori che sono stati cortesemente invitati a pazientare: sono queste le situazioni oggettive che vanno risolte in tempi brevi e l’unico modo per farlo è quello di trovare i soldi. Ammesso che sia vero che uno ha già presentato un’offerta bisognerebbe poi chiedersi se l’altro ha davvero autonomia decisionale.

Follieri comunque è sbarcato a Palermo in tarda mattinata. Non essendoci in città i dirigenti del Palermo è poco probabile che sia venuto per dare una accelerazione alla trattativa che andrebbe condotta in altra sede. Probabile che in agenda ci siano alcuni incontri per così dire “propedeutici”.

TIFOSI ALLO STADIO PER SALUTARE LA SQUADRA. NUOVI STRISCIONI / FOTO

A proposito, è stato segnalato a Palermo anche Stefano Pedrelli, direttore operativo della Lega di serie B: in altri tempi avremmo parlato di gradito ritorno… all’ovile per un uomo di calcio che ha avuto una parte di rilievo in società negli anni d’oro del “primo Zamparini”. Ma, a prescindere dall’affetto per Palermo, Pedrelli torna in Sicilia per cercare chiarezza.

Nessuno in questo momento può prevedere il futuro, gli scenari cambiano velocemente, cambiano anche le alleanze interne fra i protagonisti di questo ardito passaggio di società dove a suon di comunicati tutti stanno provvedendo a scoperchiare il pentolone.

Follieri, secondo il “parere” espresso da Zamparini alcuni mesi fa, non aveva i soldi necessari per rilevare e garantire il Palermo. Follieri ci riprova adesso con altri interlocutori per cercare di riuscire a Palermo dove non è riuscito a Foggia. E’ lui la soluzione? Sembra di no, con tutte le cautele del caso.

Però i vari accadimenti sembrano indicare una sola direzione: si va verso una nuova cessione del Palermo. Gli attori protagonisti di questa operazione si sono dimostrati confusi, nella migliore delle ipotesi. Se i soldi ci sono non sembrano volerli uscire, se i soldi non ci sono ancora peggio. Restano all’orizzonte gli “americani”, nessuno li ha visti, nessuno sa chi sono, ma in molti giurano che ci sono e che sono disposti a fare sul serio. Magari vengono davvero a salvarci con il carrarmato, come nella epica scena de “La vita è bella”.

