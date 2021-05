“L’incubo Covid continua ad aleggiare sui playoff di Serie C, ma per il momento non sono in vista ulteriori rinvii”. E’ l’analisi contenuta sul Giornale di Sicilia di oggi. La post season è già slittata una volta a causa del cluster di contagi riscontrati all’interno della Virtus Verona che era stata costretta anche a rinviare il match con la Triestina.

Ieri i dubbi sulla condizione della squadra hanno acceso qualche interrogativo ed è nata la paura di un ulteriore rinvio delle competizioni. Invece l’autorità sanitaria non ha negato il permessi alla squadra di scendere in campo a Trieste. Tutto resta in programma quindi.





In caso di stop il rischio sarebbe stato quello di un nuovo slittamento con l’obbligo di rivedere tutto il piano playoff, dato che entro il 30 giugno bisognerà capire chi sarà la quarta promossa. Intanto cresce la paura anche a causa del Foggia che ieri ha comunicato il riscontro di tre positività e nel secondo turno affronterà il Bari.

