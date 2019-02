Ritorno al passato per il Palermo. Così scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia per descrivere la situazione; quello che emerge dalla riunione fiume tenutasi a Milano è che i legali di Zamparini pressano Facile e la proprietà inglese per invalidare il contratto e far tornare la società all’imprenditore friulano.

Dato che Zamparini non può farsene carico in prima persona, i possibili fiduciari rispondono ai nomi di Rino Foschi e Daniela De Angeli con lo scopo di gestire il periodo di transizione verso una nuova proprietà. I due sono in cerca di un salvataggio in extremis.

Il primo passo è quello di trovare qualcuno disposto ad acquisire almeno una parte delle quote per fare entrare in cassa i 3,5 milioni necessari per saldare gli stipendi entro lunedì. Il rischio del meno 4, però, essendo i tempi così stringenti, è sempre più probabile. Foschi sta cercando una soluzione ponte con l’imprenditoria locale ma sullo sfondo rimane Preziosi, che osserva la situazione con interesse senza esserci mai entrato.

Tutto questo a poche ore dalla gara contro il Brescia, nella quale il Palermo si gioca il primo posto. Già più di 7.500 biglietti sono andati venduti, per la partita sono previsti 15.000 spettatori e anche Miccoli ha chiamato a raccolta i tifosi.

