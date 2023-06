MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Spiragli per il Messina: come riporta Il Giornale di Sicilia, il club peloritano ha prodotto insieme al Comune la documentazione per l’utilizzo dello Stadio San Filippo per la prossima stagione. Poche ore prima il patron Sciotto aveva fatto sapere che non avrebbe iscritto la squadra al campionato.

Rimangono ore difficili e frenetiche: Sciotto avrebbe fatto ripartire le trattative per la cessione del club con Manuele Ilari, tra i primi interessati per l’acquisizione.

C’è anche il nodo riguardante le scadenze per il pagamento degli emolumenti dei mesi passati: nel caso in cui non vengano rispettate si potrebbe incorrere in punti di penalizzazione.

