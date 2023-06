MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non solo mercato in entrata e gestione dei prestiti. In casa Palermo arriva anche una prima richiesta per Edoardo Soleri, con l’Arezzo che ha “bussato” alla porta del club rosanero.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’attaccante romano sarebbe finito sul taccuino del dg dell’Arezzo Paolo Giovannini, che lavora per rinforzare la formazione toscana dopo aver ottenuto la promozione in Serie C. A prescindere, il Palermo valuta il da farsi per giocatori come Soleri ma anche Samuele Damiani e Jérémie Broh.

