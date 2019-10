Il dato dei biglietti venduti per la partita tra Palermo e Cittanovese, aggiornato a venerdì pomeriggio, indica 1.500, che sommati agli abbonati, porterebbero circa 12.000 spettatori presenti al “Barbera”.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che il meteo incerto ha condizionato ma negli ultimi due giorni di vendita ci potrebbe essere una risalita.

Il record casalingo della stagione è 16.735, fissato nella gara contro il San Tommaso, mentre contro il Marina di Ragusa si è arrivati a 16.377.

In questi giorni non ci sono state code ai botteghini e materialmente la riapertura della curva Sud superiore non ha portato a un’immediata reazione dei tifosi rosa.

Sul GdS, inoltre, si può leggere la probabile formazione del Palermo e viene analizzato il dato dei gol subiti in casa dai rosa.

