“Troppi gol subiti e poche idee, il Palermo cerca ancora l’identità”. Questo il titolo scelto dal Giornale del Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero, in cui trovano spazio un bilancio delle prime giornate di campionato ma anche il programma del mini-ritiro a Manchester (con anche l’ufficialità della squadra che il Palermo incontrerà in un test).

“Sei partite per tracciare un bilancio. Era quello che voleva Corini ed è un punto a cui il Palermo non si presenta certo bene”, sottolinea Benedetto Giardina. Il riferimento non è tanto alla classifica quanto al gioco espresso, che il quotidiano analizza in tre punti: le solite disattenzioni in difesa, la mediana ancora da assemblare (con i tre nuovi ancora in ritardo) e infine l’attacco Brunori-dipendente (con 6 gol totali in 6 partite c’è chi fa peggio ma anche “chi fa decisamente meglio”).

Unica attenuante concessa dal quotidiano è il calendario delle trasferte, che ha messo il Palermo di fronte a Bari, Reggina e Frosinone (tre squadre che ora sono nei piani alti della classifica) e che dopo la sosta invece prevederà un solo match fuori casa nelle prossime 4 giornate. Nel frattempo si parte per Manchester: al seguito della squadra ci saranno Mirri, Gardini e Rinaudo; ad accogliere il Palermo ci sarà una delegazione del Manchester City.

