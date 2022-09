MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

É il giorno della partenza. Il Palermo parte per l’Inghilterra, direzione Manchester, per svolgere il mini-ritiro (20-24 settembre) presso il Campus del Manchester City. Oggi (20 settembre, ndr.) la squadra partirà dalla Sicilia e già nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento agli ordini di Eugenio Corini. Una giornata dai due volti.

Da una parte infatti c’è l’evento comunque storico per i colori rosanero – fortemente voluto già in estate dalla nuova proprietà per suggellare ancor di più il nuovo corso -. Dall’altra ci sono gli aspetti di natura tecnica: Corini vuole sfruttare al massimo questi 5 giorni per cementare il gruppo e intervenire su quegli aspetti che si sono rivelati ancora deficitari in questo avvio di campionato in Serie B.

Obiettivo dunque continuare il processo di crescita (e per farlo la squadra sarà quasi al completo – gli unici assenti sono Nedelcearu e Saric convocati in Nazionale e Doda, per il quale non si è riusciti in tempo a ottenere il visto) e mantenere il ritmo partita. Per farlo sfiderà una formazione di Premier League come il Nottingham Forest, reduce da una storica promozione (e che ha subito sfruttato il salto in Premier per concedersi un mercato quasi faraonico per cifre spese in entrata, al netto dei risultati in campo). Un test e 5 giorni di allenamenti – l’ultima seduta sarà proprio il 24 mattina prima del rientro in Italia – importanti per definire il Palermo che verrà.

