Gela – Enna in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie D
📅 Domenica 26 ottobre 2025 torna la Serie D – Girone I con una sfida tutta siciliana: allo stadio “Vincenzo Presti” di Gela si gioca Città di Gela – Enna, valida per la nona giornata di campionato.
Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 ⏰.
📺 Gela – Enna in diretta tv: dove vederla
Non è prevista la trasmissione televisiva tradizionale, ma ci sono ottime notizie per i tifosi 🙌
Il match sarà visibile gratuitamente in diretta streaming, grazie all’iniziativa del club biancazzurro che offrirà la diretta integrale sulla propria pagina ufficiale Facebook.
👉 La visione sarà completamente gratuita e accessibile a tutti, senza abbonamento né registrazione.
💻 Gela – Enna in streaming: come seguirla
Per seguire la partita in live streaming gratuito:
🔹 Vai sulla pagina Facebook ufficiale del Gela Calcio
Un’occasione perfetta per chi non potrà essere sugli spalti del “Vincenzo Presti”, ma vuole vivere comunque tutte le emozioni di questo derby isolano.