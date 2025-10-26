Athletic Palermo – Sambiase, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie D
📅 Domenica 26 ottobre 2025 va in scena una sfida tutta da seguire nel Girone I di Serie D: allo stadio Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo si affrontano Athletic Palermo e Sambiase.
Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 ⏰.
📺 Athletic Palermo – Sambiase in diretta tv: dove vederla
Buone notizie per i tifosi nerorosa e per tutti gli appassionati di calcio dilettantistico ⚽
La partita sarà trasmessa in chiaro sui canali ufficiali dell’Athletic Palermo, che garantiranno la diretta integrale dell’incontro.
💻 Athletic Palermo – Sambiase in streaming
La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming sui canali social ufficiali del club (ancora da comunicare ufficialmente).
I tifosi potranno seguire il match comodamente da casa o in mobilità, restando aggiornati in tempo reale sull’andamento della gara.