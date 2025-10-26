Sancataldese – Reggina, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie D
📅 Domenica 26 ottobre 2025 appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio dilettantistico: allo stadio comunale “Valentino Mazzola” di Sancataldo va in scena Sancataldese – Reggina, match valido per il Girone I di Serie D 2025/26.
Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 ⏰.
📺 Sancataldese – Reggina in diretta tv: dove vederla
Buone notizie per i tifosi di entrambe le squadre! 🙌
La partita sarà trasmessa in chiaro su ReggioTV, canale 77 del Digitale Terrestre in Calabria e nella provincia di Messina.
L’emittente reggina, da sempre vicina alle vicende amaranto, garantirà una copertura completa dell’evento con prepartita, diretta integrale e interviste post-gara.
💻 Sancataldese – Reggina in streaming
Per chi non potrà seguire la sfida in TV, è prevista anche la diretta streaming:
🔹 Pagina Facebook ufficiale di ReggioTV 📱
🔹 Sito web dell’emittente 🌐
In questo modo, anche i tifosi lontani da Calabria e Sicilia potranno seguire live il match direttamente online, gratuitamente e in alta qualità.