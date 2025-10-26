Salernitana – Casertana, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in TV e streaming, canale, orario / Serie C

Redazione 26/10/2025 07:30

📅 Domenica 26 ottobre 2025, allo stadio “Arechi” di Salerno, va in scena un derby tutto campano: Salernitana – Casertana, valido per la Serie C 2025/26.
Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:30 ⏰, in quello che promette di essere uno dei match più attesi della giornata.

📺 Salernitana – Casertana in diretta tv: dove vederla

Buone notizie per tutti i tifosi! 🙌

La sfida sarà trasmessa sia su Sky Sport che in chiaro.



  • 📡 Diretta TV su Sky Sport (canale 252) – per gli abbonati Sky, che potranno seguire il match in alta definizione.

  • 📺 Diretta in chiaro su VideoNola (canale 94 del Digitale Terrestre) – l’emittente locale, esclusivista delle gare delle squadre campane, ha annunciato la trasmissione dell’incontro dopo il successo del derby con la Cavese.

In questo modo, anche i non abbonati potranno godersi Salernitana – Casertana comodamente da casa.

💻 Salernitana – Casertana in streaming

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su:

  • 🔹 Sky Go, per tutti gli abbonati Sky su smartphone, tablet e PC;

  • 🔹 NOW, la piattaforma online di Sky che consente di vedere tutti gli eventi sportivi anche senza parabola.

🕒 Riepilogo

  • Partita: Salernitana – Casertana

  • Data: Domenica 26 ottobre 2025

  • Orario: 20:30

  • Stadio: Arechi, Salerno

  • Diretta TV:

    • Sky Sport (canale 252)

    • VideoNola (canale 94 DTT)

  • Streaming: Sky Go, NOW

