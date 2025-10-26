Salernitana – Casertana, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in TV e streaming, canale, orario / Serie C
📅 Domenica 26 ottobre 2025, allo stadio “Arechi” di Salerno, va in scena un derby tutto campano: Salernitana – Casertana, valido per la Serie C 2025/26.
Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:30 ⏰, in quello che promette di essere uno dei match più attesi della giornata.
📺 Salernitana – Casertana in diretta tv: dove vederla
Buone notizie per tutti i tifosi! 🙌
La sfida sarà trasmessa sia su Sky Sport che in chiaro.
📡 Diretta TV su Sky Sport (canale 252) – per gli abbonati Sky, che potranno seguire il match in alta definizione.
📺 Diretta in chiaro su VideoNola (canale 94 del Digitale Terrestre) – l’emittente locale, esclusivista delle gare delle squadre campane, ha annunciato la trasmissione dell’incontro dopo il successo del derby con la Cavese.
In questo modo, anche i non abbonati potranno godersi Salernitana – Casertana comodamente da casa.
💻 Salernitana – Casertana in streaming
Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su:
🔹 Sky Go, per tutti gli abbonati Sky su smartphone, tablet e PC;
🔹 NOW, la piattaforma online di Sky che consente di vedere tutti gli eventi sportivi anche senza parabola.
🕒 Riepilogo
Partita: Salernitana – Casertana
Data: Domenica 26 ottobre 2025
Orario: 20:30
Stadio: Arechi, Salerno
Diretta TV:
Sky Sport (canale 252)
VideoNola (canale 94 DTT)
Streaming: Sky Go, NOW