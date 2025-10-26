Trapani – Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

Trapani – Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

📅 Domenica 26 ottobre 2025 va in scena una sfida tutta da seguire: Trapani – Audace Cerignola, valida per il campionato di Serie C 2025/26, in programma allo stadio Provinciale di Trapani.
Il fischio d’inizio è fissato per le ore 12:30 ⏰.

📺 Trapani – Audace Cerignola in diretta tv: dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi della Serie C.

📡 L’incontro sarà visibile sul canale 257 di Sky. La partita sarà disponibile soltanto per gli abbonati, che potranno seguirla anche in streaming.



💻 Trapani – Audace Cerignola in streaming

Per chi non potrà essere davanti alla TV, il match sarà disponibile anche in live streaming su:

  • 🔹 Sky Go, per tutti gli abbonati Sky su smartphone, tablet e PC;

  • 🔹 NOW, la piattaforma online di Sky dedicata alla visione senza parabola.

🕒 Riepilogo

  • Partita: Trapani – Audace Cerignola

  • Data: Domenica 26 ottobre 2025

  • Orario: 12:30

  • Stadio: Provinciale, Trapani

  • Diretta TV: Sky Sport (canale 257)

  • Streaming: Sky Go, NOW

