Trapani – Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
📅 Domenica 26 ottobre 2025 va in scena una sfida tutta da seguire: Trapani – Audace Cerignola, valida per il campionato di Serie C 2025/26, in programma allo stadio Provinciale di Trapani.
Il fischio d’inizio è fissato per le ore 12:30 ⏰.
📺 Trapani – Audace Cerignola in diretta tv: dove vederla
La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi della Serie C.
📡 L’incontro sarà visibile sul canale 257 di Sky. La partita sarà disponibile soltanto per gli abbonati, che potranno seguirla anche in streaming.
💻 Trapani – Audace Cerignola in streaming
Per chi non potrà essere davanti alla TV, il match sarà disponibile anche in live streaming su:
🔹 Sky Go, per tutti gli abbonati Sky su smartphone, tablet e PC;
🔹 NOW, la piattaforma online di Sky dedicata alla visione senza parabola.
🕒 Riepilogo
Partita: Trapani – Audace Cerignola
Data: Domenica 26 ottobre 2025
Orario: 12:30
Stadio: Provinciale, Trapani
Diretta TV: Sky Sport (canale 257)
Streaming: Sky Go, NOW