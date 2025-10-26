Catania – Benevento, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C ​​

📅 Domenica 26 ottobre 2025 si gioca Catania – Benevento, match valido per la Serie C 2025/26, allo stadio “Angelo Massimino” di Catania. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14:30.

📺 Catania – Benevento in diretta TV: dove vederla

❗️La partita non sarà trasmessa in chiaro.

I diritti televisivi della Serie C sono infatti detenuti da Sky Sport, che proporrà la diretta TV dell’incontro sul canale 251 di Sky.



Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming su Sky Go o tramite Now TV, la piattaforma online dedicata a chi vuole guardare gli eventi sportivi senza parabola.

💻 Come vedere Catania – Benevento in streaming

Per chi preferisce lo streaming:

  • 🔹 Sky Go – disponibile per tutti gli abbonati Sky su smartphone, tablet e PC;

  • 🔹 NOW – servizio in abbonamento di Sky, attivabile anche senza contratto tradizionale.

Catania e Benevento a confronto

Il Catania, spinto dal calore del “Massimino”, cerca punti pesanti per risalire la classifica del Girone C, mentre il Benevento punta a confermare la propria candidatura alla promozione. Sarà una sfida da non perdere, con due squadre blasonate pronte a darsi battaglia per conquistare tre punti fondamentali.

🕒 Riepilogo

  • Partita: Catania – Benevento

  • Data: Domenica 26 ottobre 2025

  • Orario: 14:30

  • Stadio: “Angelo Massimino”, Catania

  • Diretta TV: Sky Sport (canale 251)

  • Streaming: Sky Go, NOW

  • Diretta in chiaro: ❌ Non prevista

