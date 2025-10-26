Catania – Benevento, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C
📅 Domenica 26 ottobre 2025 si gioca Catania – Benevento, match valido per la Serie C 2025/26, allo stadio “Angelo Massimino” di Catania. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14:30.
📺 Catania – Benevento in diretta TV: dove vederla
❗️La partita non sarà trasmessa in chiaro.
I diritti televisivi della Serie C sono infatti detenuti da Sky Sport, che proporrà la diretta TV dell’incontro sul canale 251 di Sky.
Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming su Sky Go o tramite Now TV, la piattaforma online dedicata a chi vuole guardare gli eventi sportivi senza parabola.
💻 Come vedere Catania – Benevento in streaming
Per chi preferisce lo streaming:
🔹 Sky Go – disponibile per tutti gli abbonati Sky su smartphone, tablet e PC;
🔹 NOW – servizio in abbonamento di Sky, attivabile anche senza contratto tradizionale.
⚽ Catania e Benevento a confronto
Il Catania, spinto dal calore del “Massimino”, cerca punti pesanti per risalire la classifica del Girone C, mentre il Benevento punta a confermare la propria candidatura alla promozione. Sarà una sfida da non perdere, con due squadre blasonate pronte a darsi battaglia per conquistare tre punti fondamentali.
🕒 Riepilogo
Partita: Catania – Benevento
Data: Domenica 26 ottobre 2025
Orario: 14:30
Stadio: “Angelo Massimino”, Catania
Diretta TV: Sky Sport (canale 251)
Streaming: Sky Go, NOW
Diretta in chiaro: ❌ Non prevista