Catanzaro – Palermo 1 – 0, le pagelle dei quotidiani
Il Palermo incassa la prima sconfitta. La squadra guidata da Inzaghi perde a Catanzaro e i giocatori sotto al sei sono molteplici.
I voti
Giornale di Sicilia: Joronen 6.5; Pierozzi 5,5 (dal 1′ s.t. Bereszynski 5,5), Peda 5, Ceccaroni 5,5; Diakité 6, Segre 5 (dal 32′ s.t. Gomes s.v.), Ranocchia 5 (dal 32′ s.t. Corona s.v.), Augello 5,5 (dal 27′ s.t. Vasic 5); Palumbo 5, Le Douaron 5 (dal 21′ s.t. Brunori 5); Pohjanpalo 5.
Corriere dello Sport: Joronen 6; Pierozzi 5 (1’ st Bereszynski 6) Peda 5,5 Ceccaroni 6; Diakité 6 Segre 5,5 (33’ st Gomes sv) Ranocchia 5,5 (33’ st Corona sv) Augello 5,5 (28’ st Vasic 6); Palumbo 6 Le Douaron 5 (22’ st Brunori 5,5); Pohjanpalo 5
Gazzetta dello sport: Joronen 6,5; Pierozzi 5,5 (dal 1’ s.t. Bereszynski 6), Peda 5,5, Ceccaroni 6; Diakité 6, Segre 5,5 (dal 33’ s.t. Gomes s.v.), Ranocchia 6 (dal 33’ s.t. Corona s.v.), Augello 5,5 (dal 28’ s.t. Vasic 5,5); Le Douaron 5 (dal 22’ s.t. Brunori 5,5), Palumbo 6,5; Pohjanpalo 5