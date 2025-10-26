Real Madrid – Barcellona, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / LaLiga ​​

Redazione 26/10/2025 08:30

📅 Domenica 26 ottobre 2025 il calcio mondiale si ferma per il “Clásico” più atteso di tutti: Real Madrid – Barcellona, match valido per la LaLiga 2025/26, in programma al mitico stadio “Santiago Bernabéu” di Madrid.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16:15 ⏰.

📺 Real Madrid – Barcellona in diretta tv: dove vederla

Buone notizie per tutti gli appassionati! 🙌
Il grande Clásico spagnolo sarà trasmesso in chiaro su Italia 1, permettendo a tutti i tifosi di godersi lo spettacolo senza bisogno di abbonamenti.



  • 📡 Diretta TV: Italia 1

  • 🕓 Inizio trasmissione: dalle ore 16:15

  • 🏟️ Luogo: Stadio Santiago Bernabéu, Madrid

👉 La sfida tra Real Madrid e Barcellona sarà inoltre visibile anche su DAZN.

💻 Real Madrid – Barcellona in streaming

Per chi non potrà seguire la gara in TV, il match sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su:

  • 🔹 Mediaset Infinity, la piattaforma digitale di Mediaset;

  • 🔹 Sito ufficiale e app di Italia 1, che permetteranno di seguire la diretta anche da smartphone, tablet e PC.

In alternativa, la partita sarà visibile su DAZN .

🕒 Riepilogo

  • Partita: Real Madrid – Barcellona

  • Competizione: LaLiga 2025/26

  • Data: Domenica 26 ottobre 2025

  • Orario: 16:15

  • Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid

  • Diretta TV: Italia 1 (in chiaro)

  • Streaming: Mediaset Infinity, sito Italia 1, DAZN

  • Diretta in chiaro: ✅ Sì, su Italia 1

