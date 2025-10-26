Real Madrid – Barcellona, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / LaLiga
📅 Domenica 26 ottobre 2025 il calcio mondiale si ferma per il “Clásico” più atteso di tutti: Real Madrid – Barcellona, match valido per la LaLiga 2025/26, in programma al mitico stadio “Santiago Bernabéu” di Madrid.
Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16:15 ⏰.
📺 Real Madrid – Barcellona in diretta tv: dove vederla
Buone notizie per tutti gli appassionati! 🙌
Il grande Clásico spagnolo sarà trasmesso in chiaro su Italia 1, permettendo a tutti i tifosi di godersi lo spettacolo senza bisogno di abbonamenti.
📡 Diretta TV: Italia 1
🕓 Inizio trasmissione: dalle ore 16:15
🏟️ Luogo: Stadio Santiago Bernabéu, Madrid
👉 La sfida tra Real Madrid e Barcellona sarà inoltre visibile anche su DAZN.
💻 Real Madrid – Barcellona in streaming
Per chi non potrà seguire la gara in TV, il match sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su:
🔹 Mediaset Infinity, la piattaforma digitale di Mediaset;
🔹 Sito ufficiale e app di Italia 1, che permetteranno di seguire la diretta anche da smartphone, tablet e PC.
In alternativa, la partita sarà visibile su DAZN .
🕒 Riepilogo
Partita: Real Madrid – Barcellona
Competizione: LaLiga 2025/26
Data: Domenica 26 ottobre 2025
Orario: 16:15
Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid
Diretta TV: Italia 1 (in chiaro)
Streaming: Mediaset Infinity, sito Italia 1, DAZN
Diretta in chiaro: ✅ Sì, su Italia 1