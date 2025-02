Gian Piero Gasperini vince il premio Bearzot 2025. “Sinonimo di bel gioco e risultati”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato insignito del prestigioso Premio Enzo Bearzot 2025, assegnato dalla FIGC e dall’US ACLI. Il riconoscimento, giunto alla 14a edizione, è stato deliberato da una giuria qualificata, presieduta dal presidente federale Gabriele Gravina, che ha voluto premiare la continuità e l’eccellenza del tecnico bergamasco.

L’annuncio ufficiale è avvenuto a Roma, nella sala Paolo Rossi della FIGC, sottolineando il valore di Gasperini come figura di riferimento del calcio italiano. Il tecnico è stato elogiato per la sua capacità di ottenere risultati di alto livello con l’Atalanta, il suo approccio innovativo al gioco e la recente vittoria dell’Europa League, il primo trofeo internazionale conquistato da una squadra italiana dopo anni.

La giuria ha evidenziato il contributo di Gasperini al calcio italiano, definendolo un “fenomeno unico per continuità ad alto livello”. Il suo lavoro con l’Atalanta non si è limitato ai successi sportivi, ma ha mostrato una forte vocazione didattica, senso del gruppo e serietà, caratteristiche che lo avvicinano alla figura di Enzo Bearzot, a cui il premio è intitolato.





“Gasperini è da molti anni anche sinonimo di bel gioco e di risultati“. Il riconoscimento sottolinea anche la capacità dell’allenatore di far giocare le sue squadre con uno stile coinvolgente e offensivo, un tratto distintivo che ha reso l’Atalanta una delle realtà più apprezzate in Italia e in Europa.

Le parole di Gasperini

Nel suo discorso di ringraziamento, Gasperini ha espresso gratitudine per l’importante riconoscimento, sottolineando quanto il premio rappresenti non solo un successo personale, ma il frutto del lavoro collettivo.

“È un premio che sento di condividere con il mio staff, i miei giocatori, il mio club e tutta Bergamo. I tifosi dell’Atalanta hanno contribuito in modo determinante ai traguardi raggiunti in questi anni”, ha dichiarato il tecnico.

Un riconoscimento meritato

Il Premio Bearzot conferma ancora una volta il valore di Gasperini nel panorama calcistico italiano. La sua capacità di costruire squadre competitive e il suo spirito di innovazione lo rendono una delle figure più influenti del calcio contemporaneo, con un impatto che va oltre i risultati sul campo.

