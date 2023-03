MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il giudice sportivo di Serie B ha reso noti i provvedimenti presi durante la 28a giornata di campionato: sono 10 i calciatori squalificati, tra cui Pavan e Salvi del Cittadella (prossimo avversario del Palermo). Per il club veneto è stato espulso anche il dirigente Stefano Zonta. È stata inflitta una multa anche al Pisa, per via del petardo lanciato in campo durante il match contro il Palermo.

IL COMUNICATO

Sono dieci i giocatori fermati per un turno dal Giudice sportivo dopo la nona giornata di ritorno: Falasco (Ascoli), Rosi e Curado (Perugia), Belardinelli (Sudtirol), Cionek (Reggina), Del Prato e Vazquez (Parma), Magnino (Modena), Pavan e Salvi (Cittadella).