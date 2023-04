MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La decisione di annullare la rete è corretta in termini di regolamento, il problema non è tanto la decisione in sé ma la procedura che è sbagliata“. Sono le parole dell’ex arbitro di Serie A e commentatore di DAZN, Luca Marelli, riportate nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

“L’overrule, cioè la decisione presa in sala Var con la comunicazione al direttore di gara, sarebbe stato corretto nel caso in cui il tocco di mano fosse stato del giocatore che ha segnato”.

Il fatto “doveva essere oggetto di on-field review perché non è una rilevazione ma una valutazione “. Secondo Marelli, la rete di Broh che ha fatto esplodere il “Barbera”, doveva essere guardata al monitor dall’arbitro, invece così pare che la decisione sia stata presa dal VAR. Un caso definito “limite. E ovviamente per questo se ne discute. Se fosse un caso banale non se ne discuterebbe”.

