Iachini: “Dispiace vedere il Palermo attardato, ma ha l’organico per recuperare”

Beppe Iachini, ex allenatore del Palermo tra le altre, è stato intervistato per la Gazzetta e ha fatto il punto sul campionato di Serie B, commentando anche il cammino dei rosanero.

“Mi dispiace vedere attardate due mie ex squadre come Palermo e Samp, però hanno gli organici per recuperare. Me le aspettavo a ridosso delle prime. E poi la Salernitana: in certe piazze, se non parti bene, subisci la pressione”, afferma

Sull’imminente inizio del girone di ritorno, dice: “Dopo il mercato capiremo molto, è una possibilità importante per rimediare agli errori dell’estate o agli infortuni. E comunque, se qualcuno riuscirà a prendere un Lapadula, sicuramente migliorerà”.





LEGGI ANCHE

CITTADELLA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI