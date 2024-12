Calciomercato, il Cagliari punta Brunori: si valuta lo scambio con Lapadula

Morgan De Sanctis, d.s. del Palermo, è stato a suo modo chiaro: Matteo Brunori sarà al centro del progetto fino a quando resterà. L’ipotesi di una cessione, quindi, non è stata esclusa (per il capitano come per gli altri calciatori) e arrivano conferme sul forte interesse del Cagliari per il 9 rosanero.

Il Corriere dello Sport, nella pagina dedicata al calciomercato, titola con “il Cagliari punta Brunori“. “I sardi valutano dei cambiamenti in attacco e in quest’ottica si registra un nuovo tentativo per uno scambio tra Gianluca Lapadula (34) e Matteo Brunori (30)”.

“Il primo è un pallino dei rosanero, che nonostante le smentite e le dichiarazioni ufficiali sono disposti a cedere il proprio attaccante in questa sessione”, si legge sul CorSport. Una trattativa che potrebbe presto entrare nel vivo e che significherebbe una svolta importante per il Palermo, che hanno fatto affidamento su Brunori negli ultimi tre campionati in zona gol.





