CorSport – “È un Palermo senza pace: l’unica cura ora è vincere”

“Neppure il ritorno alla vittoria ha sancito la pace con un ambiente divenuto decisamente bollente. Il Palermo è uscito tra i fischi, forse anche ingenerosi, ma il prodotto è ancora troppo poco”. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa rosanero dopo il successo contro il Bari.

Una vittoria sporca e faticosissima quella contro il Bari, che però può almeno infondere un pizzico più di convinzione alla squadra. La presenza nel dopo gara del d.s. Morgan De Sanctis invece che dell’allenatore rappresenta inoltre una novità di non poco conto per le abitudini del Palermo. “Un minimo segnale di apertura rispetto a un sistema consolidato che aveva lasciato qualche dubbio”.

Il momento è apparso quantomai opportuno vista la contestazione, per evitare che il bersaglio restasse solo l’allenatore. Ora il Palermo ha bisogno di vincere contro il Cittadella per non dilapidare la vittoria col Bari e cominciare a guardare al futuro con un pizzico di fiducia.





