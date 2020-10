Il prossimo impegno per il Catania è quello di lunedì 9 novembre contro il Palermo. Dopo aver ricevuto la notizia del rinvio del match contro la Vibonese, Raffaele ha subito iniziato a preparare il derby di Sicilia che si giocherà al Barbera, purtroppo senza pubblico.

Con un Palermo in piena emergenza e che sarà inoltre impegnato nel recupero contro il Catanzaro (mercoledì 4 novembre), per gli etnei si profila una ghiotta occasione per il recupero di importanti pedine che sarebbero state indisponibili contro la Vibonese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Catania punta infatti a recuperare alcuni tra Sarao, Reginaldo, Tonucci, Piccolo e Santurro.





Il direttore dell’area tecnica Maurizio Pellegrino aveva così commentato il rinvio della partita: “Bisogna accettare questo provvedimento perché di fronte alla prevenzione, visto il momento prolungato di allarme, non si può discutere. Il Catania era pronto, dopo due sconfitte di fila contro Ternana e Bari avevamo sostenuto una settimana piena di lavoro e avevamo intravisto una evidente voglia di rivincita in seno all’organico”. Voglia che senza dubbio sarà tutta concentrata nel ritrovato incontro con i cugini del Palermo.

