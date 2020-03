Anche in tempi difficili come quelli dell’emergenza Coronavirus, il rosanero spopola e conquista. Stavolta a sfoggiare la maglia del Palermo è il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini nel corso di uno dei suoi collegamenti social (chiamati #AskSabatini), questa volta in diretta su Facebook da casa.

La maglia del Palermo (nello specifico quella della US Città di Palermo) diventa anche l’occasione per salutare e fare una dedica ai colleghi palermitani Simone Carini e Marco Capone; oltre che ricordare le giornate trascorse a Palermo in occasione dei mondiali di Italia 90.







Ma quella di Sabatini è una vera e propria dichiarazione di intenti: “Sapete perché la maglia del Palermo? Perché con questa maglia si vuole ricordare che non esiste solo la Juve, la Lazio, l’Inter, lo scudetto… ma esitono anche il Benevento, il Monza. E il Palermo”.

